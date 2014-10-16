16 октября отмечается Всемирный день здорового питания

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, 16 октября в разных странах мира проводятся мероприятия с целью повышения осведомленности общества о значении и принципах здорового питания.

Медики отмечают, что здоровый выбор продуктов и блюд является залогом значительного уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Вместе с отказом от вредных привычек и физической активностью здоровая диета обеспечивает максимальную продолжительность активной жизни современного человека.

Всемирной организацией здравоохранения разработаны адаптированные рекомендации по ключевым составляющим здоровой диеты, которых следует придерживаться, чтобы быть здоровыми.

так, здоровая диета помогает предотвратить все формы недостаточного питания, а также неинфекционные заболевания (НИЗ), включая ожирение, диабет, кардиоваскулярные заболевания, инсульт и рак.

Напротив, нездоровая диета вместе с низкой физической активностью значительно увеличивает суммарный риск для здоровья человека.

Здоровые пищевые практики начинаются с самого начала жизни – исключительно грудное выкармливание в течение первых шести месяцев имеет пожизненно позитивное влияние на здоровье и уменьшает риск избыточного веса в детстве и в подростковом возрасте.

Поступление энергии (количество калорий) должно соответствовать расходам энергии. Существуют научные доказательства необходимости ограничения общей доли жиров меньше 30% от общего количества калорий для предотвращения набора лишнего веса, целесообразно также преимущественно потреблять ненасыщенные жиры и полностью исключить потребление технологических трансжиров.

Кроме того, следует ограничить долю простых углеводов меньше 10% общей калорийности рациона питания. Дальнейшее уменьшение этой доли до 5% и меньше может принести дополнительную пользу для здоровья.

Крайне важно ограничить потребление соли не более 5 г в день. Это позволяет предотвратить артериальную гипертензию и уменьшить риск инсульта у взрослых.

Страны – члены ВОЗ согласовали уменьшение на 30% потребление соли и прекращение роста распространенности диабета и ожирения до 2025 года.

Особенности здоровой диеты человека зависят от индивидуальных потребностей, которые обусловлены возрастом, полом, образом жизни, особым физиологичным состоянием, например, беременностью, уровнем физической активности, наследственностью и другим.

Для взрослых ежедневный рацион питания должен включать:

фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки (то есть необработанную кукурузу, просо, овес, пшеницу, гречку, коричневый рис);

по меньшей мере 400 г (или 5 порций) фруктов и овощей. Картофель и другие корнеплоды богатые крахмалом не учитываются в рекомендуемое количество овощей и фруктов;

меньше 10% общей калорийности за счет простых углеводов, что эквивалентно 50 г сахара (около десяти чайных ложек). Уменьшение доли «сахарной» калорийности меньше 5% может принести еще больше пользы для здоровья. Простые углеводы преимущественно добавляются в технологически обработанные продукты производителями, потребителями в блюда и напитки, а также содержатся в существенном количестве в натуральных продуктах: меде, фруктовых соках, фруктовых концентратах и сиропах;

меньше 30% общей калорийности должно поступать за счет жира. Ненасыщенные жиры (которые содержатся в рыбе, подсолнечном, кукурузном и оливковом масле, орехах) являются наиболее разумным выбором по сравнению с насыщенными жирами (например, такими, которые в значительном количестве содержатся в жирном мясе, сливочном масле, пальмовом и кокосовом маслах, сливках, твердом сыры, сале). Технологические трансжиры (гидрогенизированные растительные жиры, которые используются в производстве кондитерских изделий, фаст-фудов, снеков, замороженных продуктов и полуфабрикатов, выпечки, маргаринов и спредов, не являются частью здоровой диеты и должны быть полностью исключены из рациона;

не больше 5 граммов соли (эквивалентно примерно одной чайной ложке) в день и исключительное потребление йодированной соли.

Здоровая диета для детей раннего возраста особенно важна в первые два года жизни ребенка для становления его здоровья. Оптимальное питание в этот период значительно уменьшает риск опасных заболеваний, как инфекционных, так и неинфекционных, в будущей взрослой жизни. Оно также обуславливает нормальное развитие и рост ребенка.

Советы о здоровом питании для детей раннего возраста почти не отличаются от аналогичных для взрослых. Но следующие акценты должны быть сделаны:

первые шесть месяцев жизни малыш должен быть исключительно на грудном выкармливании;

целесообразно продолжать кормить ребенка грудью до двух лет или даже и после этого;

с шестимесячного возраста грудное молоко должно быть дополнено разнообразным, адекватным, безопасным прикормом с высокой пищевой ценностью. Сахар и соль не должны добавляться в продукты прикорма, отмечает пресс-служба Минздрава Украины.