Фрукты и овощи делают людей счастливее

Британские ученые провели исследование и доказали, потребление овощей и фруктов способно поднять настроение человека и улучшить не только его физические показатели, но и психическое здоровье. В исследовании приняли участие добровольцы от 16 лет и старше. Некоторым на время исследования приложили не употреблять фрукты и овощи. Вторая группа получала растительную пищу каждый день, пишет novosti-n.org.

В конце исследования ученые измерили настроение добровольцев. Во второй группе, получавшей полноценное питание, отмечалось полное психическое благополучие, устойчивость, люди считали себя счастливыми.В первой группе многие жаловались на подавленность и симптомы депрессии. Человеку требуется и растительная, и животная пища, уверены ученые. Именно поэтому необходимо составлять грамотный рацион питания с учетом особенностей каждого конкретного организма.