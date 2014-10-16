Около 1,5 тыс. участников АТО нуждаются в протезировании конечностей

В протезировании конечностей нуждается около 1,5 тыс. военнослужащих, которые участвовали в антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"У нас есть данные госпиталей - полторы тысячи тех, кто пострадал. На сегодня 15 человек готовятся к протезированию. Должен пройти определенный процесс формирования культы, чтобы врачи дали заключение, что человек готов к протезированию", - цитирует пресс-служба главу Минсоцполитики Людмилу Денисову.

В министерстве проинформировали, что протезирование проходит бесплатно, без очереди, кроме того, проводится гарантийное обслуживание протезов. Также, согласно сообщению, правительство обеспечивает бесплатное протезирование за рубежом, если аналогичный протез соответствующего качества невозможно сделать в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Минсоцополитики сообщила, что большинство раненных участников АТО нуждаются в протезировании конечностей. По данным министра, на протезирование правительство направило более 850 млн грн.