Пострадавшие в зоне АТО военнослужащие получат современные протезы внеочередно и бесплатно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом Денисова заявила во время посещения Харькова, где ознакомилась с работой Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

По ее словам, на сегодняшний день к протезированию готовятся 15 военнослужащих, пострадавших на Донбассе.

«У нас есть данные госпиталей - полторы тысячи пострадавших. На сегодняшний день 15 человек готовятся к протезированию. Должен пройти определенный процесс формирования культы, культопринимателя, чтобы врачи дали заключение, что человек готов к протезированию», - пояснила министр.

Денисова отметила, что протезирование осуществляется бесплатно, внеочередно, а также проводиться гарантийное обслуживание протезов.

«Правительством также принято решение по обеспечению бесплатного протезирования за рубежом. Когда человек захочет более качественного, более высокого протезирования, и в Украине его сделать невозможно, то мы обеспечим бесплатное протезирование за рубежом», - подчеркнула министр.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Денисова проинформировала, что на протезирование пострадавших участников АТО правительство выделило более 850 млн грн.