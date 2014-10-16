Минздрав настаивает на разблокировании 600 тыс доз вакцины БЦЖ для детей

Министерство здравоохранения настаивает на разблокировании вопроса об использовании 600 тыс. доз вакцины БЦЖ, у которых закончился срок регистрации, однако еще достаточный для использования срок годности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра здравохранения Василий Лазоришинец на брифинге.

По его словам, на сегодняшний день актуальной проблемой является поставка в медицинские заведения вакцины БЦЖ.

Он выразил разочарование тем, что вчера Верховная Рада не смогла принять изменения к закону о лекарственных средствах, которые позволили бы использовать закупленные ранее 600 тыс. доз вакцины БЦЖ для детей.

“Несмотря на то, что 28 августа был зарегистрирован законопроект об изменениях к закону о лекарственных средствах и он был поставлен на голосование на вчерашнем заседании Верховной Рады, его не удалось провести. В связи с событиями, которые вчера происходили возле ВР, заседание парламента было отменено. Но мы будем искать легитимные пути для решения этого вопроса. На складах лежит вакцина БЦЖ - 600 тыс. доз, срок годности ее до 1 сентября 2015 года, и нам ее хватит на полгода для всей Украины, но мы не можем ее использовать. В ней неотложно нуждаются новорожденные в роддомах”, - заявил Лазоришинец.

По его словам, данная вакцина российского производства.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра здравоохранения Алена Терещенко отмечала, что Минздрав выступил с предложением внести изменения в закон о лекарственных средствах относительно возможности использования вакцин, которые прошли госконтроль качества и применились в медицинской практике, с тем, чтобы разблокировать использование более 600 тыс. доз вакцины БЦЖ, у которой закончился срок регистрации, но действует срок годности “до сентября 2015 года”.