Иммунизация спасает ежегодно более 2 млн жизней в мире

По данным ВОЗ, иммунизация широко признана одной из самых успешных и экономически эффективных мер здравоохранения из всех существующих. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти и в настоящее время обеспечивает защиту детей не только от болезней, вакцины против которых имеются уже много лет, таких как дифтерия, столбняк, полиомиелит и корь, но также от пневмонии и ротавирусной диареи, на долю которых приходится большинство случаев смерти детей в возрасте до 5 лет. Кроме того, благодаря новым и сложным вакцинам, в настоящее время можно защитить подростков и взрослых людей от таких болезней, представляющих угрозу для жизни, как грипп, менингит и рак (рак шейки матки и печени).

Несмотря на эти успехи, каждый пятый ребенок не проходит вакцинацию. В 2012 году примерно 22,6 миллиона детей грудного возраста не были охвачены программами плановой иммунизации. Более половины этих детей проживают всего в трех странах: в Индии, Индонезии и Нигерии. В результате неадекватных поставок вакцин, отсутствия доступа к работникам здравоохранения и недостаточного уровня политической и финансовой поддержки значительная часть населения начинает, но не завершает полный курс вакцинации, предусмотренной национальным календарем прививок. С другой стороны, одной из основных причин сознательного отказа от прививок является недостаток знаний о вакцинации.

Мероприятия, проводимые в рамках Всемирной недели иммунизации в этом году, направлены на информирование людей и устранение препятствий для вакцинации населения.

Конкретные цели заключаются в том, чтобы люди во всем мире:

знали о вакцинах, имеющихся для защиты от болезней;

были заинтересованы в определении вакцинального статуса самого себя и своих семей; и получали необходимые им вакцины от своего участкового врача.

Расширение знаний населения о пользе вакцинации является одной из основных целей Глобального плана действий в отношении вакцин, который обеспечивает основу для программ иммунизации во всем мире и был принят Всемирной ассамблеей здравоохранения в 2012 году. Этот план ставит своей целью улучшение здоровья всех людей путем доступа к программам по иммунизации к 2020 году, независимо от того, где они рождены, кто они и где живут.

В качестве альтернативы или дополнения к использованию плакатов и таких мероприятий, как информационные кампании среди населения и семинары с участием СМИ, предлагается использовать технологии мобильной связи и Интернет.