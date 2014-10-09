Социальная сфера в зоне боевые действия, полностью парализована

Для самых незащищенных категорий жителей Донбасса – пенсионеров, многодетных семей, инвалидов – адресная помощь со стороны волонтеров и редких общественных организаций, которые остались работать в регионе, является чуть ли не единственным спасением. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова во время пресс-конференции на тему «Как выжить людям на Донбассе в условиях социального коллапса».

"Социальная сфера в Донецкой и Луганской областях, где проходят боевые действия, парализована: заблокирована работа казначейств, соответственно, люди не получают социальные выплаты, в аптеки не поступают препараты, многие закрыты, лечебные учреждения нуждаются в оборудовании и медикаментах. Даже если работают магазины, то люди, которые зависят от государственных средств, не могут обеспечить себя продуктами питания. Еще сложнее, когда люди с особыми потребностями, с тяжелыми заболеваниями не могут найти лекарства или дойти до аптеки, за продуктовыми наборами в места раздачи гуманитарной помощи. Ранее инвалиды могли рассчитывать на соседей, друзей, родственников, социальные службы. Но чаще всего они остаются один-на-один со своими проблемами", - отметила Филь.

Она подчеркнула, что за два месяца работы штаба при Фонде Рината Ахметова мы помогли 238 людям на операции и лекарства на сумму 5,3 млн. грн.

"Мы начали адресно обеспечивать людей аптечками – это старики и мамы с детьми, это люди с инсулинозависимым диабетом – штаб передал на Донбасс 15 тысяч флаконов с препаратом, что закрывает 40% потребности, а до конца октября обеспечим всех больных диабетом полностью. Направление адресной помощи уже имеет свои тенденции. Это не частные случаи, которые были в мирное время, и с которыми работал фонд Рината Ахметова, а целые направления, в частности обращения за помощью в лечении заболеваний, что обеспечивалось ранее в рамках государственных программ. Например, эпилепсия у детей (противосудорожные препараты, ранее выдавали по государственной программе). Это лечение онкологических заболеваний. Особенно остро стоит вопрос гормональных онкологических препаратов для женщин, которые ранее также выдавались по государственной программе, а сейчас в зоне АТО их почти невозможно приобрести", - сказала Филь.

"Мы обеспечиваем препаратами пенсионеров, инвалидов. Например, инвалидов по зрению, которые не могут купить специальные капли для глаз из-за отсутствия поставок. Или инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы, которых нужно обеспечивать как препаратами, так и продуктами. Помогаем детям, беременным женщинам, которые не могут выехать в родильные дома в другие города Украины", - отметила Филь.

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Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова силами своих сотрудников и волонтеров помогает в следующих направлениях: рассматривает адресные обращения на лечение, препараты; рассматривает частные случаи, оперативно реагируя (экстренные операции, реанимация); полностью закрывает потребность в инсулине в Донецкой области; помогает адресно аптечками – для пожилых людей, для мам с детьми; доставляет адресно продуктовые наборы; восстанавливает окна и крыши социальных объектов в преддверии холодов.