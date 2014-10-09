Лазоришинец представил заместителей министра здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины Лазоришинец отметил, что предыдущее руководство Минздрава было отстранено от своих должностей из-за критического положения с проведением тендеров и обеспечением жителей Украины лекарствами по государственным целевым программам.

«Не было надлежащего контроля руководства Минздрава за проведением тендеров. Проведение закупок было переведено в политическую плоскость. Преследование руководством первого заместителя министра здравоохранения, развал организационно-кадровой системы сопровождения закупок – как только объявлялась закупка, сразу увольняли начальника отдела или переводили его на другую работу. Неоднократно этот вопрос заслушивался на правительстве на специальных совещаниях с участием премьер-министра, но ничего не менялось», - рассказал Лазоришинец.

Он подчеркнул, что торги на закупку лекарств на 1 млрд 400 млн грн были заблокированы в Антимонопольном комитете, однако бывшее руководство Минздрава бездействовало.

«Никто ничего не делал, чтобы это разблокировать. Поэтому 1 октября мне было поручено премьер-министром заняться этим вопросом. Я начал с формирования команды из специалистов, которые знают систему здравоохранения. Я сделал представление, чтобы назначить заместителей, и правительство проголосовало положительно», – сказал Лазоришинец.

Он также информировал, что в Минздраве создана новая структура ведомства.

"За 5 дней мы утвердили структуру министерства, которая не была разработана за последние 4 месяца", - подчеркнул Лазоришинец.

Как сообщал УНИАН, 1 октября правительство Украины приняло решение отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Олега Мусия и уволило первого заместителя министра Руслана Салютина. Исполнение обязанностей министра здравоохранения было возложено на заместителя министра здравоохранения Украины - руководителя аппарата Василия Лазоришинца.

Правительство Украины также приняло решение обратиться в Генеральную прокуратуру Украины относительно расследования бездеятельности руководства Минздрава по закупке медицинских препаратов.

На заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Национальная государственная служба провела служебное расследование относительно закупки лекарств Минздравом. По его словам, «из общего объема лекарств, которые должно было купить государство, Министерством здравоохранения приобретено только 25%, а уже почти конец года». Он напомнил, что персонально давал десятки поручений относительно закупки лекарственных средств на заседаниях правительства и правительственных совещаниях.

Яценюк предложил Кабинету министров отстранить Мусия от исполнения обязанностей министра здравоохранения и снять с должности его первого заместителя. «Минздраву совместно с Министерством финансов, в соответствии с законом, – 21 день на завершение процедур закупок. Я с этим мириться не буду», – подчеркнул глава правительства.