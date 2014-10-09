Люди с инвалидностью будут получать услуги по реабилитации, исходя из индивидуальных потребностей

Кабинет министров Украины одобрил изменения к Закону «О реабилитации инвалидов в Украине», которыми предусмотрено осуществить ряд уточнений.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, изменениями предлагается уточнить объем мероприятий, средств, услуг, которые определяются в индивидуальной программе реабилитации инвалида в соответствии с Государственной типовой программой реабилитации инвалидов (действующая редакция устанавливает, что ее объемы не могут быть меньше предусмотренных программой).

«Это даст основания врачу назначать человеку с инвалидностью исключительно те услуги, средства и изделия, которые действительно необходимы конкретному человеку, а не все, что предусмотрено Государственной типовой программой», - объяснила министр социальной политики Людмила Денисова.

Кроме того, предлагается в соответствии с Законом «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» изъять нормы о лицензировании деятельности протезно-ортопедических предприятий, поскольку такой вид хозяйственной деятельности не подлежит лицензированию.