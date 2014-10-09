Грейпфрутовый сок поможет снизить вес

Сок грейпфрута может стать прекрасной заменой воде в рационе. По крайней мере, по мнению ученых из Университета Калифорнии, сок позволит полным людям похудеть, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Исследование мышей показало: несмотря на жирные продукты в диете грызунов, они набирали меньше килограммов, если пили сок вместо воды.

Сок улучшал показатели сахара (они падали на 13-17%), инсулина (снижались в три раза) и триацилглицерина. То есть он еще и защищал от диабета. Эффект можно было сравнить с метформином - противодиабетическим препаратом. Почему именно сок работал, ученые сказать не могут. Между тем, грызуны, пившие сок без мякоти, набирали на 18% меньше веса. И это неоспоримый факт.

В общей сложности мышей разделили на шесть групп, включая контрольную группу, пившую воду. Ученые также добавляли сахар и искусственные подсластители в воду контрольной группы. Таким образом, калорийность сравнилась с соком. Некоторые животные сидели на диете с 60%-м содержанием жира, а некоторые - с 10%-м в течение 10 дней.