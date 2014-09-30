Излишняя масса тела у женщин - фактор развития рака

Увеличение на два размера за тот же период времени указывает на повышение риска развития рака до 77%.

Другими словами, размер юбок, которые женщина носила с 20-летнего возраста, может быть простым и эффективным индикатором опасности.

Ученые уже обнаружили связь увеличения веса с повышением риска развития злокачественных новообразований. В исследовании принимали участие более 90 тысяч женщин в возрасте 50-60 лет. За период в три года, в течение которого проходило исследование, в 1090 женщин из этой группы обнаружили рак груди.

"Мы знаем, что 40% случаев рака груди можно было бы предотвратить с помощью своевременных изменений в образе жизни, значительных физических нагрузок и борьбы с лишним весом", - объясняет исследователь Саймон Винсент.

"Наше исследование показывает, насколько легко можно контролировать свой вес. Женщины быстрее вспомнят, какую юбку в каком возрасте они носили, чем индекс массы тела они имели", - добавляет ученый.

"Собранный материал подтверждает известный факт: главное, что могут сделать женщины, особенно в возрасте после менопаузы, для предотвращения рака груди - это быть как можно активнее и ограничивать себя в употреблении алкоголя", - комментирует результаты исследования Том Стенсфелд из Cancer Research UK, британского благотворительного фонда, который финансирует исследования рака и пропаганду его профилактики.

bbc.co.uk