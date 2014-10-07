7 самых полезных напитков

1. Вода: выводит токсины, поддерживает работу желудка, положительно влияет на состояние сосудов и суставов, пишет vmirechudes.com.

2. Гранатовый сок: нормализует работу сердца и сосудов, полезен при гипертонии и анемии.

3. Мятный чай: стимулирует выделение желудочного сока, успокаивает, снижает давление, помогает бороться с бессонницей.

4. Кефир: ни для кого не секрет, что именно этот продукт нормализует пищеварение.

5. Яблочный сок: оказывает полезное влияние на работу печени, почек и мочевого пузыря.

6. Клюквенный морс: благодаря высокому содержанию витамина С отлично укрепляет иммунитет, а является хорошим жаропонижающим средством.

7. Ромашковый чай: обладает антибактериальным эффектом, а также успокаивает и расслабляет нервы.