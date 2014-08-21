Кефир поможет добиться идеальной фигуры

Не все знают, что кефир относится к малокалорийным и очень полезным для здоровья кисломолочным продуктом. Поэтому, если вы выберете диету, в состав которой входит кефир, то не только быстро сбросите вес, но нормализируете работу всего кишечника.

Самой простой диетой, что помогает сбросить до трех килограмм за три дня, называется моно диета. Во время ее разрешается пить лишь кефир, сок, зеленый чай без сахара, но больше трех дней сидеть на ней категорически запрещено. Это даже не диета, а своего рода разгрузочные дни, что помогут очистить организм от шлаков, пишет directpress.ru.

Быстро поможет похудеть также киферно-фруктовая диета. Здесь на протяжении пяти дней, можно есть фрукты, и пить кефир, но будьте осторожны, так как он сочетается не со всеми продуктами, например, идеальным вариантом будут яблоки, а вот от винограда и бананов лучше всего отказаться.

Смешанная диета, лучше всего подойдет для тех людей, которым тяжело сразу отказаться от полноценной пищи. Она основана на том, что в первый день можно есть разные каши, супы, салаты, лишь отказаться следует от мучного, жаренного, острого, а на второй день можно выпивать только полтора литра кефира, и так две недели. Результат не заставит себя ждать.

Кефир и гречка помогут избавиться от десяти килограмм лишнего веса всего за две недели. Гречка может быть отварная, а можно ее промыть и залить кефиром на ночь и еда на весь день готова.

После обильных и богатых едой праздников полезно устраивать разгрузочные дни. На завтрак стакан кефира и один сухарик, на полдник – два яблока с кефиром, на обед – салат с капусты, она к тому же хорошо выводит радионуклиды, а на ужин – 50 грамм не жирного творожка и стакан кефира. Диетологи так же рекомендуют для улучшения пищеварения делать разгрузочно-кефирные дни раз в неделю или десять дней.