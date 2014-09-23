Кипяченая вода опасней обычной

Мамы и бабушки всегда кипятят воду. Мол, так она избавляется от вредных веществ, которые попадают в организм и приводят к развитию болезней. Но эксперты придерживаются кардинально противоположного мнения – кипячение не делает воду чище, а напротив, увеличивает количество вредных соединений в несколько раз, пишет nashpilkah.com.ua.

Украинская вода не отличается хорошим качеством. Пить воду из под крана – сравнимо с самоубийством из-за высокого содержания хлора и тяжелых металлов. При кипячении тяжелые металлы остаются на месте, а вступая в соединения с другими элементами, образуют еще более опасные вещества. Повторное кипячение снова увеличивает число вредных веществ.

Так как же защищать своё здоровье, если нет возможности всё время покупать воду в магазине? Можно приобрести хороший фильтр, который хотя бы частично защитит от хлора и тяжелых металлов. Пока в Украине нет другой альтернативы.