Гуманитарный штаб «Поможем» эвакуировал из зоны АТО более 30 тысяч людей

Два месяца назад Ринат Ахметов озвучил решение о создании Гуманитарного штаба при своем благотворительном фонде для объединения ресурсов своего благотворительного фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» с целью оказания максимальной помощи всем пострадавшим в результате военных действий, жителям Донецкой и Луганской области.

Как сообщили УНИАН в кризисном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова, с 6 августа Гуманитарный штаб «Поможем» работает по четырем основным направлениям. Это эвакуация из зоны военных действий детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов и тяжелых больных, пожилых людей. В условиях отсутствия воды, продуктов питания, лекарств, а также прекращения соцвыплат Штаб занимается доставкой гуманитарной помощи и обеспечением ключевых больниц Донецка и области оборудованием и медикаментами. Помощь во временном компактном поселении предоставляется также тем социально незащищенным людям, которые покинули зону военных действий. Отдельное направление – это оказание адресной помощи (на лечение, обеспечение медикаментами, восстановление жилья).

«Начиная с мая 2014 года, благотворительный фонд Рината Ахметова начал эвакуировать людей из Донецкой области, - рассказывает Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова. - В первую очередь, это были подопечные программы «Сиротству-нет» фонда – дети-сироты, многодетные семьи, детские дома семейного типа. С появлением Гуманитарного штаба масштаб эвакуации значительно вырос – на сегодня эвакуировано более 30 000 человек, более 12 тысяч из них – это дети, около 6 тысяч – люди с инвалидностью. Мы вывезли также всех детей-сирот и пациентов психоневрологических интернатов, домов престарелых из зоны военных действий». Сейчас, как отмечают в Штабе, наблюдаются две тенденции – часть людей по-прежнему записываются на эвакуацию по номеру горячей линии 0 800 509 001, часть людей обращаются с просьбой отвезти их обратно домой, даже если родной населенный пункт находится в зоне боевых действий. Те самые незащищенные категории – многодетные мамы с детьми, инвалиды, пенсионеры - кого Гуманитарный штаб эвакуировал и кто не может вернуться домой, Штаб ищет на осенне-зимний период отапливаемые базы отдыха. На сегодняшний день перевезли более 500 человек.

22 августа на Донбасс были отправлены первые наборы с помощью – продуктами, предметами гигиены, детским питанием - в рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова. Почти каждую неделю из Днепропетровска в Мариуполь выезжают грузовые машины с гуманитарными наборами, которые силами волонтеров на базе в Мариуполе разгружаются, расфасовываются и отправляются в места компактного проживания переселенцев, в том числе в самом Мариуполе и окрестностях, в освобожденые города, а также в зону АТО, где потребность в гуманитарной помощи наиболее высокая. Как показывают данные базового замера, который проводил Гуманитарный штаб с целью выявить потребности жителей Донбасса и отдельно зоны АТО, в продуктах питания нуждается 75% человек в зоне АТО и 50% в целом на Донбассе. По разным подсчетам, это от 1 до 3 миллионов человек. В рамках Гуманитарного рейса Рината Ахметова на Донбасс было доставлено уже более 6 тысяч тонн продуктов, что обеспечит потребности более миллиона человек. Всего же на Донбасс планируется доставить более 10 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Помимо продуктов питания, Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова помогает медицинским учреждениям Донецка и области. В частности, это Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, Областная детская клиническая больница г. Донецка, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, Областная травматологическая больница г. Донецка, Региональный центр охраны матери и ребенка, Центральная городская больница г. Харцызска. Для этих учреждений были закуплены и поставлены необходимые медикаменты, оборудование, а также питание для врачей и пациентов на сумму более 4 миллионов гривен. Кроме того, адресно Гуманитарный штаб помогает медицинскими аптечками – для пенсионеров, матери и ребенка, для бомбоубежищ Донецка в общем колив. Для людей, страдающих диабетом, в Донецкую область доставлено 15 000 флаконов инсулина, что закроет 40% потребности людей в области в препарате. Также адресную помощь на лечение, восстановление жилья получили 234 человека.

В планах Гуманитарного штаба – дальнейшее обеспечение жизненно важных потребностей населения Донбасса и помощь по восстановлению разрушенной инфраструктуры населенных пунктов.