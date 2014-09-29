Завтра состоится пресс-конференция «Усыновление детей Донбасса в условиях непризнанной войны»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", завтра, 30 сентября 2014 года, в День усыновления, в 14:00, в ИА «Українські Новини» состоится пресс-конференция президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, руководителя направления «Эвакуация» Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова и программы «Сиротству-нет» фонда Дарьи Касьяновой, пастора церкви «Добрая весть», отца-усыновителя, волонтера и организатора эвакуации из Донбасса Петра Дудника на тему «Усыновление детей Донбасса в условиях непризнанной войны».

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы - кто спасает жизни детей на Донбассе, какие потребности испытывают дети и кто их обеспечивает, психологические травмы детей как последствия военных действий на Востоке Украины, сколько детей стали сиротами и сколько детей-сирот из интернатных учреждений Донбасса обрели семью.

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Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

При Штабе работает горячая линия - единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua.

Звонки на номер 0 800 50 9001 бесплатны со всех телефонов. Горячая линия работает круглосуточно.

Больше информации о Гуманитарном штабе:

http://www.fdu.org.ua/help/vostok

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