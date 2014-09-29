Минздрав не реагирует на решения АМКУ по госзакупкам лекарств

Антимонопольный комитет Украины принял четыре решения по государственным закупкам лекарственных средств, которые находятся в компетенции Министерства здравоохранения, однако министерство еще не обнародовало изменения, внесенные в конкурсную документацию.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, на официальном сайте Минздрава отсутствует любая информация о дальнейшем прохождении данных процедур закупок, в том числе и по выполнению решений комитета.

«Комитетом, как органом обжалования, было принято четыре решения, согласно которым Минздрав Украины обязан был внести изменения в документации конкурсных процедур государственных закупок», - говорится в пресс-релизе АМКУ.

Также отмечается, что в 2014 году ни одно решение комитета, принятое по результатам рассмотрения жалоб на нарушения Минздравом Украины процедур госзакупок, не было обжаловано в суде.

Как сообщал УНИАН, по данным Антимонопольного комитета, в орган с начала 2014 года поступило 118 жалоб, касающихся нарушений заказчиком проведения процедур госзакупок лекарств и изделий медицинского назначения, из них 31 жалоба касалась действий Министерства здравоохранения.