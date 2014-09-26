Украина получила от ВОЗ гуманитарный груз с противостолбняковой вакциной

Сегодня в аэропорту «Борисполь» прибыл второй транш гуманитарного груза от Всемирной организации здравоохранения - 300 тыс. доз столбнякового анатоксина на общую сумму более 325 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, подчеркнув, что этого объема противостолбняковой вакцины хватит для стопроцентного обеспечения населения Украины в течение всего 2015 года.

По данным пресс-службы, с таможенного терминала аэропорта гуманитарный груз транспортирован на склады ГП «Укрвакцина» Минздрава для дальнейшего распределения по регионам. Как отметил заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец, в первую очередь вакцинами обеспечат области, где продолжаются боевые действия, и пограничные регионы, которые принимают раненых.

«Противостолбнячный анатоксин в первую очередь необходим для прививки раненых, поскольку существует угроза заражения острым инфекционным заболеванием. Вместе с тем, нам хватит этих объемов и для того, чтобы обеспечить страну вакциной в 2015 году на 100%», - отметил Лазоришинец.

Он поблагодарил главу бюро ВОЗ в Украине Дорит Ницан за помощь этой организации.

Как сообщалось, 22 сентября 2014 года ВОЗ предоставила Украине первый транш гуманитарной помощи на сумму 2,4 млн грн, что позволит удовлетворить потребности 170 тыс. пациентов в течение трех месяцев. Это медикаменты, медицинские принадлежности для многократного использования, медицинское оборудование и предметы медицинского назначения, анестезирующие препараты, анальгетики, противоаллергические и противоэпилептические препараты, антибактериальные, сердечно-сосудистые, дерматологические препараты, наборы для оперативных вмешательств и т.д.

*** Столбнячный анатоксин применяется при иммунизации некоторых контингентов населения с учетом специфических условий в отдельных местностях и экстренной специфической профилактике столбняка при: травмах с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек; обморожениях и ожогах (термических, химических, радиационных); гангрене или некрозе тканей любого типа, длительных абсцессах; укусах животных; проникающих повреждениях желудочно-кишечного тракта.

Столбняк - острое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему, вызывает тонические и тетанические судороги скелетных мышечных волокон, ведущие к асфиксии. Имеет чрезвычайно высокую летальность. Столбняк может возникнуть после любых травм с повреждением кожных покровов и слизистых оболочек, загрязненных спорами возбудителя.