ВОЗ предоставила Украине первый транш гуманитарной помощи на 2,4 млн

Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине первый транш гуманитарной помощи на 2,4 млн. грн.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

ВОЗ передала Министерству здравоохранения Украины перечень лекарственных средств и медицинских изделий для предоставления помощи лицам, которые в период проведения антитеррористической операции получили ранение, контузию или другое повреждение здоровья. Груз позволит обеспечить потребности 170 тысяч пациентов в течение трех месяцев, включительно с 200-ми оперативными вмешательствами. Заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец проинспектировал получение гуманитарного груза от ВОЗ, который прибыл на склады ГП «Укрвакцина» Минздрава Украины.

Лазоришинец от имени украинского народа искренне поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Норвегии Ион Элведал Фредриксена за помощь правительства Норвегии, которая оплатила содержание гуманитарного груза, и представителя посольства Государства Израиль в Украине Ицхака Кармель Кагана за то, что государство профинансировало транспортировку груза в Украину.

В гуманитарную помощь, по словам заместителя министра здравоохранения Украины, вошли медикаменты, медицинские принадлежности для многократного использования, медицинское оборудование и предметы медицинского назначения, анестезирующие препараты, анальгетики, противоаллергические и противоэпилептические препараты, антибактериальные, сердечно-сосудистые, дерматологические препараты, наборы для оперативных вмешательств и тому подобное.

«Этот груз уже полностью распределен. В первую очередь помощь отправляется на освобожденные территории Луганской и Донецкой областей, а также туда, где есть наибольшее количество перемещенных лиц. Это Днепропетровская, Харьковская, Запорожская области и город Киев», - отметил Лазоришинец.

Уже 25 сентября ожидается следующий транш помощи от ВОЗ, которым в Украину доставят противостолбнячную сыворотку.