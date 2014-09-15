Второй эшелон гуманитарного рейса Ахметова доставил 35 тысяч продуктовых наборов в города Донбасса

Вынужденные переселенцы, которые временно проживают в населенных пунктах Володарского, Первомайского, Волновахского районов, а также в Славянске и Мариуполе со следующей недели начнут получать продуктовые наборы из второго эшелонагуманитарного рейса Рината Ахметова. Это касается также и самых незащищенных категорий жителей Донецка, где в рамках первого рейса волонтеры ФК "Шахтер" уже роздали более 20 тысяч продуктовых наборов. В эти города и поселки перечисленных районов доставлено и расфасовано 35 тысяч продуктовых наборов.

Всего в сентябре в населенные пункты Донецкой и Луганской областей доставят 350 тысяч гуманитарных наборов, в том числе гигиенических и с детским питанием. В продуктовый набор весом 10 кг входят самые необходимые товары - масло, мука, сахар, крупы, консервы, печенье, сгущенное молоко, чай, свечи и спички.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова работает по 4-м основным направлениям: эвакуация людей из зоны АТО, размещение, оказание гуманитарной и адресной помощи. Так, начиная с мая, Штабом эвакуировано 27 533 человека, в т. ч. 11 659 детей. Терцентры социальной помощи получили для распространения населению 224 400 продуктовых наборов в рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова. Адресную помощь на лечение, препараты и пр. получили 95 человек.