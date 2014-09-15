Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает разыскивать родственников вынужденных переселенцев

Гуманитарный штаб «Поможем» при фонде Рината Ахметова помогает разыскивать родственников вынужденных переселенцев, с которыми потеряна связь в зоне АТО. На «горячую линию» 0800 509 001 Гуманитарного штаба регулярно обращаются с просьбой разыскать родственников, оставшихся на Донбассе, с которыми из-за проведения военных действий нет связи, а также помочь вывезти их из зоны АТО или передать гуманитарную помощь, обеспечить лекарствами.

По словам координаторов Гуманитарного штаба, волонтеры и партнеры осуществляют поиск людей по просьбам родных в тех городах и поселках, где это возможно. Несмотря на сложную ситуацию, далеко не все, кого удается найти, по тем или иным причинам хотят покидать свой дом. Но их родственники получают подтверждение того, что близкие живы – иногда удается даже передать фото и видео с посланием от жителя зоны АТО. Кроме этого, волонтеры передают людям гуманитарную помощь и медикаменты.

Так, волонтер Наталья Киркач записала видеообращение пожилой жительницы Луганска, Камыниной Прасковьи Павловны, к сыну Олегу, обратившемуся на горячую линию Гуманитарного штаба с просьбой эвакуировать маму: «Олежек, спасибо тебе сынок, я еще деньги не получила, обещали дать. Ну а кушать есть у нас пока что, так что спасибо. Если только получу и будет возможность, я сразу приеду. Привет там всем! Господи, я уже за детворой соскучилась, за правнуком. Привет Назару, Верочке, Софии…»

Если вы хотите разыскать родственника в Донецкой или Луганской областях, звоните по телефону горячей линии 0800 509 001 или пишите на helpdonbass@fdu.org.ua

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Координационный информационный центр

Гуманитарного штаба «Поможем»

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