Помощь из второго эшелона гуманитарного рейса Ахметова доставляют в города Донбасса



Как сообщили УНИАН в координационном информационном центре Гуманитарного штаба «Поможем», помощь из второго эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова, который прибыл из Днепропетровска в Мариуполь, разгружается, расфасовывается в продуктовые, гигиенические наборы и наборы с детским питанием и уже отправляется в населенные пункты Донецкой области. Основные направления – места компактного временного проживания вынужденных переселенцев и пострадавшие от боевых действий города Донбасса, где помощь получают, в первую очередь, самые незащищенные категории – дети, инвалиды, пожилые люди.

Алексей Золотарев, волонтер Гуманитарного штаба при Фонде Рината Ахметова, работник комбината «Азовсталь»: «Сегодня мы должны окончательно завершить разгрузку фур, чтобы уже завтра в полном объеме приступить к расфасовке помощи по индивидуальным пакетам и ее загрузке в машины, которые дальше пойдут в города Донбасса. В прошлый раз волонтеры за трое суток расфасовали 10 тысяч таких пакетов. И это только одна смена! А мы работали в две. Настроение у всех волонтеров очень позитивное, мы рады, что удается помочь землякам».

В рамках второго эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова продуктовые, гигиенические наборы и наборы с детским питанием уже на этой неделе будут доставлены в населенные пункты Первомайского, Волновахского районов, Мариуполь и Донецк.

Денис Денисенко, руководитель направления «Гуманитарная помощь» в штабе «Поможем» при фонде Рината Ахметова: «Наборы с гуманитарной помощью раздаются в территориальных центрах, горисполкомах, сельсоветах, на базах отдыха в местах компактного проживания переселенцев или в других пунктах, о которых людям сообщается дополнительно. Для получения помощи вынужденные переселенцы должны быть зарегистрированы по месту их нынешнего пребывания и предоставить документ о регистрации. Каждый, кто приходит за помощью, должен иметь при себе паспорт и удостоверение, подтверждающее социальный статус. Наши волонтеры отдельно доставляют помощь людям с инвалидностью, тяжело больным людям».

Напоминаем, что всего в рамках гуманитарного рейса в сентябре на Донбасс будет доставлено 350 тыс. наборов: продуктовых, гигиенических и с детским питанием. В каждый продуктовый набор весом 10 кг входит сахар, мука, масло, крупы и макаронные изделия, консервы, сгущенное молоко, чай, печенье, свечи и спички.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение вынужденных переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной медицинской помощи.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.