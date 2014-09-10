Оформление документов для протезирования пострадавших в АТО максимально упрощено

Председатель парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич заявляет, что для протезирования на государственных предприятиях пострадавшим участникам АТО необходимо собрать минимальное количество документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сушкевич заявил на пресс-конференции.

“Сегодня разработан порядок, который предусматривает независимо от того или это доброволец, или это боец регулярной армии, или это пенсионер, или это представитель спецслужбы, - все кто принимал участие в защите родины, в том числе местные жители, которые получили инвалидность на территории боевых действий, имеют право получить государственное протезирование на всех государственных предприятиях. Месяц назад был принят закон, который устранил достаточно сложную бюрократическую систему”, - сказал Сушкевич.

Он также объяснил процедуру, по которой пострадавший в зоне АТО человек может оформить документы на протезирование: “Главный врач лечебного учреждения, куда обращается инвалид, должен получить документы от другого лечебного учреждения откуда пострадавшего направили на протезирование, это — представление, которое дает право на протезирование обходя все комиссии, определяющие степень инвалидности”, - отметил народный депутат.

Также Сушкевич добавил, что сегодня система оформления документов для протезирования пострадавших в зоне АТО уже достаточно упрощена и не требует дальнейшего упрощения.

Кроме того, он призвал людей, которые сегодня нуждаются в протезировании, обращаться по этому вопросу к украинским врачам-протезистам и предприятиям, изготовляющим протезы, поскольку, по его словам, процесс изготовления протеза и адаптации его под потребности и особенности каждого отдельного человека достаточно длительный и поэтому за рубежом провести такую адаптацию будет намного сложнее, чем в Украине.