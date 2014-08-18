В медучреждениях Западного региона проходят лечение более 600 раненых из зоны АТО

Сейчас в военно-медицинском клиническом центре Западного региона (г. Львов) лечится более 125 участников АТО. Всего в лечебных учреждениях Западного региона сегодня находится более 600 раненых, которые продолжают лечиться.

Об этом сообщил УНИАН начальник военно-медицинского клинического центра, полковник медицинской службы Иван Гайда.

«Сейчас в военно-медицинском клиническом центре Западного региона лечится свыше 125 участников АТО. Если брать лечебные учреждения Западного региона, на сегодняшний день есть более 600 раненых, которые получили лечение и еще продолжают лечиться. Эта цифра неустойчивая. К сожалению, боевые действия продолжаются и нам доставляют наших ребят. Наши пациенты – это раненые не только родом из Западного региона, а со всей Украины: Киева, Белой Церкви, Житомира, Луганска, Днепропетровска, Одессы. Ведь, например, в вопросах предоставления нейрохирургической помощи мы выступаем как профильное лечебное учреждение», - рассказал Гайда.

Он также сообщил, что на данное время в зоне АТО из военно-медицинского клинического центра Западного региона работает три мобильные медицинские группы. В каждой группе есть три врача: 2 хирурга и 1 анестезиолог, 2 медицинские сестры и 3 водителя. Также группа имеет три единицы техники: санитарный автомобиль, автоперевязочная и грузовой автомобиль, который перевозит их имущество.