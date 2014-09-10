Парламентский комитет - против сокращения заводов по производству протезов

Председатель парламентского комитета по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерий Сушкевич выступил с резкой критикой правительственного решения о слиянии ряда предприятий, которые производят протезы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сушкевич заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что согласно правительственному постановлению предлагается слияние ряда протезных заводов в регионах Украины.

“На сегодняшний день постановлением правительства и приказом министра сливаются луганский и донецкий заводы, тернопольский и львовский, планируется присоединение хмельницкого к винницкому, николаевского к одесскому, житомирского к киевскому”, - сказал Сушкевич.

При этом он отметил, что те предприятия, которые в результате слияния станут просто цехами, сегодня являются более рентабельными и успешными, чем те, к которым их присоединяют.

Также он отметил, что такая инициатива правительства не сэкономит бюджетные средства, а лишь ухудшит ситуацию с протезированием инвалидов особенно сегодня, когда в результате боевых действий на востоке потребность в продукции протезных заводов значительно возросла.

В свою очередь член комитета по делам инвалидов Эдуард Леонов выступил с требованием к Кабинету министров и президенту Украины отменить решение о слиянии предприятий, которые обеспечивают инвалидов протезами.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 сентября, Министерство социальной политики заявило, что начало процесс реорганизации протезной отрасли путем укрупнения предприятий и присоединения менее мощных к более мощным с целью повышения эффективности работы отрасли.

В Минсоцполитики считают, что это позволит сократить расходы на административный аппарат, модернизировать управление отраслью и улучшить качество продукции.

В частности, Тернопольское казенное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие присоединится к Львовскому КЭПОП, Житомирское государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие и государственное предприятие Киевский завод „Импульс” - к Киевскому КЭПОП, и т.п.

«При этом производственный персонал сокращен не будет. Не уменьшится и сеть предприятий. Все они останутся в государственной собственности», - заверили в Минсоцполитике.

Также реорганизация отрасли предусматривает ликвидацию промышленного объединения «Укрпротез», которое не задействовано в производственном процессе изготовления технических средств реабилитации, а выступает лишь посредником с полномочиями администратора. Такие меры, по данным Минсоцполитики, будут способствовать уменьшению управленческих расходов на 10 млн. грн. в год.