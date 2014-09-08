На востоке Украины в боях задействованы почти полсотни врачей Житомирщины

На востоке Украины в боях задействованы почти полсотни врачей Житомирской области, двое погибли.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сейчас защищают Украину 44 представителя лечебных учреждений области.

Это - врачи Житомирской областной клинической больницы им. А.Ф.Гербачевского, Житомирского областного перинатального центра, центральной детской городской больницы Житомира и других заведений.

Особенно нужны на востоке Украины хирурги и анестезиологи, отмечают в облгосадминистрации.

Многие медики не ждали повестки с военкоматов, а изъявили желание защищать страну добровольно. Для этого некоторым даже пришлось пройти курсы по новой специализации врача-анестезиолога.

По словам врачей, сначала в зоне АТО они занимались сугубо лечебной делом: основными патологиями были бронхиты, пневмония, растяжение, несколько травм. Теперь же медики Житомирщины спасают жизнь и здоровье сотен бойцов. Но и среди них не обошлось без потерь - летом на востоке Украины в АТО погибли два медика.

Так, в АТО погиб капитан, руководитель медицинской службы, 29-летний Дмитрий Герасимчук. Из родного Новоград-Волынского на восток Украины Герасимчук поехал в начале мая этого года. В зоне АТО он руководил медицинской службой второго батальона тактической группы. За время военных действий медик спас десятки жизней. Капитан медицинской службы погиб от осколочного ранения при обстреле базового лагеря украинских военных. Неподалеку Луганска в палатку с красным крестом попал минометный снаряд.

Девятнадцатого июля также на Луганщине погиб еще один житомирский солдат-медик - 20-летний Артур Пушанко. Его группа попала в засаду во время выполнения боевого задания по уничтожению блок-поста террористов. Окончив Житомирский институт медсестринства, Артур был призван на срочную службу. Впоследствии на контрактной основе он остался исполнять воинский долг. Весной 2013 года Артур перевелся в первый аэромобильно-десантный батальон 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригады, где прослужил более года. По словам его военных собратьев, Артур погиб от многочисленных пулевых ранений, прикрывая от обстрела своего подчиненного.