Утренний чай для ускорения обмена веществ
Очистить организм и наладить работу пищеварительной системы поможет ароматный чай, который отлично дополнит твой завтрак
Этот чай для похудения и детокса содержит несколько полезных веществ:
имбирь, улучшающий пищеварение;
куркума — полезна для печени;
красный перец — улучшает обмен веществ и согревает организм;
корица — способствует понижению уровня «плохого» холестерина в крови, обладает обеззараживающими свойствами и используется, как средство очищения организма от шлаков, пишет cosmo.com.ua.
Рецепт утреннего чая для детокса и похудения:
Ингредиенты:
Крупный корень имбиря
1 ч.л. куркумы
2 палочки корицы
½ ч.л. красного перца
сок лимона
мед по вкусу
Способ приготовления:
Очисти имбирь и нарежь тонкими ломтиками по диагонали. Слегка придави их ножом. В большой кастрюле смешай имбирь и 6 стаканов воды, доведи до кипения. Уменьши огонь и кипяти 10 минут. Добавь пряности и готовь еще 10 минут. Процеди чай для похудения в кувшин или стакан. Подавай с медом и лимоном.