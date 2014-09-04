Утренний чай для ускорения обмена веществ

Этот чай для похудения и детокса содержит несколько полезных веществ:

имбирь, улучшающий пищеварение;

куркума — полезна для печени;

красный перец — улучшает обмен веществ и согревает организм;

корица — способствует понижению уровня «плохого» холестерина в крови, обладает обеззараживающими свойствами и используется, как средство очищения организма от шлаков, пишет cosmo.com.ua.

Рецепт утреннего чая для детокса и похудения:

Ингредиенты:

Крупный корень имбиря

1 ч.л. куркумы

2 палочки корицы

½ ч.л. красного перца

сок лимона

мед по вкусу

Способ приготовления:

Очисти имбирь и нарежь тонкими ломтиками по диагонали. Слегка придави их ножом. В большой кастрюле смешай имбирь и 6 стаканов воды, доведи до кипения. Уменьши огонь и кипяти 10 минут. Добавь пряности и готовь еще 10 минут. Процеди чай для похудения в кувшин или стакан. Подавай с медом и лимоном.