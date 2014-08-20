Имбирь и куркума – натуральные противовоспалительные средства
Вот два простых натуральных ингредиента, которые помогут вам снизить воспаление без ущерба для вашего организма, который приносят синтетические препараты
Известно много проверенных натуральных трав, которые проявляют противовоспалительные свойства, не оказывая при этом разрушительных побочных эффектов, как это бывает в случае использования рецептурных средств, пишет nature.health-ua.org.
Вот два простых натуральных ингредиента, которые помогут вам снизить воспаление без ущерба для вашего организма, который приносят синтетические препараты.
Имбирь – весьма эффективный способ устранить тошноту, связанную с укачиванием или токсикозом при беременности, а также снизить уровень холестерина. Однако это не все достоинства этого продукта. Фенольные соединения, которые являются основным активным компонентом в корне имбиря, проявляют мощные противовоспалительные свойства.
Исследования показали, что корень имбиря обладает антибактериальным и противогрибковым свойствами. Корень можно употреблять в пищу сырым, а также в высушенном и измельченном виде. Порошок может быть добавлен к любому блюду в качестве специи.
Куркума также является родственником семейства имбирных. Это действительно удивительная специя, которая мигрировала на западную кухню из стран Индии и Азии.
Сегодня куркума получила широкое признание в качестве одного из наиболее здоровых продуктов питания в мире.
Куркумин - основной активный фармакологический агент специи – показал во многих исследованиях противовоспалительное действие, которые было сравнимо с сильнодействующими лекарственными средствами, такими как гидрокортизон и фенилбутазон. В отличие от синтетических препаратов, которые связаны со значительными количеством токсических эффектов – образование язвы, снижение количества лейкоцитов, кишечные кровотечения – куркумин абсолютно безопасен.