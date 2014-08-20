Имбирь и куркума – натуральные противовоспалительные средства

Известно много проверенных натуральных трав, которые проявляют противовоспалительные свойства, не оказывая при этом разрушительных побочных эффектов, как это бывает в случае использования рецептурных средств, пишет nature.health-ua.org.

Вот два простых натуральных ингредиента, которые помогут вам снизить воспаление без ущерба для вашего организма, который приносят синтетические препараты.

Имбирь – весьма эффективный способ устранить тошноту, связанную с укачиванием или токсикозом при беременности, а также снизить уровень холестерина. Однако это не все достоинства этого продукта. Фенольные соединения, которые являются основным активным компонентом в корне имбиря, проявляют мощные противовоспалительные свойства.

Исследования показали, что корень имбиря обладает антибактериальным и противогрибковым свойствами. Корень можно употреблять в пищу сырым, а также в высушенном и измельченном виде. Порошок может быть добавлен к любому блюду в качестве специи.

Куркума также является родственником семейства имбирных. Это действительно удивительная специя, которая мигрировала на западную кухню из стран Индии и Азии.

Сегодня куркума получила широкое признание в качестве одного из наиболее здоровых продуктов питания в мире.

Куркумин - основной активный фармакологический агент специи – показал во многих исследованиях противовоспалительное действие, которые было сравнимо с сильнодействующими лекарственными средствами, такими как гидрокортизон и фенилбутазон. В отличие от синтетических препаратов, которые связаны со значительными количеством токсических эффектов – образование язвы, снижение количества лейкоцитов, кишечные кровотечения – куркумин абсолютно безопасен.