Корица укрепляет нервную систему

Применение корицы в качестве специи и ароматизатора для выпечки – распространенная практика во многих странах. Неврологи из Rush University Medical Center при поддержеке Национального института здоровья выяснили, как эта популярная специя воздействует на нервную систему, пишет nature.health-ua.org.

«Корица широко используется в качестве специи по всему миру на протяжении веков, и потенциально она может быть одним из самых безопасных лекарств, способных остановить прогрессирование заболевания у пациентов с паркинсонизмом», – утверждает ведущий исследователь Калипада Рахан (Kalipada Pahan).

Он выяснил, что корица метаболизируется в печени в бензоат натрия, вещество, которое используется в лечении печеночных метаболических нарушений, связанных с гипераммониемией. Бензоат натрия также широко используется в качестве пищевого консерванта в силу мощного бактерицидного эффекта. Бензоат натрия затем поступает в мозг, где защищает нейроны, нормализует уровень нейромедиаторов, что улучшает двигательные функции у пациентов.

Два основных типа корицы – китайская и цейлонская – включаются в обмен одинаково. Но с помощью масс-спектрометрического анализа ученые выяснили, что цейлонский сорт корицы гораздо чище, чем китайский, так как последний содержит кумарин, гепатотоксическое вещество.