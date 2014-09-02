Из-за боевых действий на востоке Украины около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), передает Российская служба Би-Би-Си.

По данным организации, за последние три недели количество беженцев, которые переселились из районов боев в другие регионы Украины, увеличилось почти втрое и сейчас составляет приблизительно 260 тысяч человек. 5 августа сообщалось о 117 тысячах украинских беженцев.

Кроме того, по подсчетам ООН, около 814 тыс. украинских беженцев сейчас находятся на территории России.

"Учитывая продолжающиеся бои в Донецке, Луганске и на юге Донецкой области, мы опасаемся, что количество беженцев будет увеличиваться", - заявил глава европейского бюро управления Винсент Коштель.

В ООН считают, что действительное количество беженцев может быть намного большим, поскольку многие переезжают к родственникам или друзьям и не регистрируются по новому месту жительства.

"Если этот кризис не будет скоро остановлен, то мы будем иметь не только разрушительные гуманитарные последствия, но будет существовать риск дестабилизации в целом регионе. После уроков событий на Балканах трудно поверить, что конфликт в таких масштабах может развернуться на европейском континенте", - сказал высокий представитель UNHCR Антонио Гуттереш, которого цитирует пресс-служба агентства.

По данным агентства, политическое убежище в государствах Евросоюза с начала этого года до августа попросили 4,1 тысяча украинцев, что в 4,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Больше всего заявок подано в Польше, Германии и Швеции.

94% переселенцев являются жителями Донецкой и Луганской областей, где с апреля этого года продолжается противостояние пророссийских боевиков и украинских силовиков.

Агентство отметило, что, по данным украинских служб, в зоне конфликта на Донбассе еще находится 2,2 млн. человек.

Справка УНИАН. По данным Межведомственного координационного штаба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 2 сентября из района проведения антитеррористической операции в другие регионы переселено более 199 тыс. чел.