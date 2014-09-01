За прошлую неделю Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал 3482 человека
На прошлой неделе волонтеры Гуманитарного штаба вывозили людей преимущественно из Донецка, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Стаханова, Первомайска, Алчевска, Еленовки
Как сообщила УНИАН Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 25-31 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал из зоны военных действий 3482 человека, в том числе 1263 ребенка. Всего же, по состоянию на 31 августа, Штабом эвакуировано 24 207 человек, из которых 10 498 – это дети. На прошлой неделе волонтеры Гуманитарного штаба вывозили людей преимущественно из Донецка, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Стаханова, Первомайска, Алчевска, Еленовки. Это дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью. Среди них и приемные семьи, детские дома семейного типа (79 человек, в т.ч. 62 ребенка) из Геническа, которых на осенне-зимний период волонтеры перевезли в Бердянск. Также в Бердянск Штаб помог вывезти 75 инвалидов по зрению из Донецка, Артемовска и Константиновки. По решению Гуманитарного штаба, оплачено их пребывание, питание и лечение в санатории «Лазурный» Бердянска.
Всего же Гуманитарный штаб помог с размещением 6223 людям. В частности, на прошлой неделе около 100 вынужденных переселенцев получили возможность временного проживания на базах Группы СКМ - «Солнечный берег» (Урзуф), «Русалочка» (Мелекино), «Солнечный» (Юрьевка). На прошлой неделе Штаб оплатил также 2,5-миллионный долг санатория «Сэнэтатя» в Сергеевке Одесской области, где с июня проживают 400 людей с инвалидностью из Донецкой и Луганской областей. Также Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова перечислил второй транш базе отдыха «Медик-2» в Сергеевке – за проживание и питание переселенцев в августе. Ранее Гуманитарный штаб оплатил долг базы.
Вынужденные переселенцы продолжают получать и гуманитарную помощь, которая была доставлена 23-24 августа 100 фурами в составе первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. Городам Донецкой и Луганской области уже передано 121 тыс. продуктовых наборов.
Напоминаем, что в состав первого эшелона общим весом более 2000 тонн входит 200 000 продуктовых наборов. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, передаются гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получают детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.
Продолжает работать единый многоканальный телефон Гуманитарного штаба и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Ежедневно на номер 0 800 50 9001 принимается более 700 звонков. Звонки со всех телефонов бесплатны, а линия работает круглосуточно.
Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.
Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:
+38 044 502 52 12