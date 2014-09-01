За прошлую неделю Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал 3482 человека

Как сообщила УНИАН Пресс-служба Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", 25-31 августа Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова эвакуировал из зоны военных действий 3482 человека, в том числе 1263 ребенка. Всего же, по состоянию на 31 августа, Штабом эвакуировано 24 207 человек, из которых 10 498 – это дети. На прошлой неделе волонтеры Гуманитарного штаба вывозили людей преимущественно из Донецка, Енакиево, Макеевки, Харцызска, Стаханова, Первомайска, Алчевска, Еленовки. Это дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью. Среди них и приемные семьи, детские дома семейного типа (79 человек, в т.ч. 62 ребенка) из Геническа, которых на осенне-зимний период волонтеры перевезли в Бердянск. Также в Бердянск Штаб помог вывезти 75 инвалидов по зрению из Донецка, Артемовска и Константиновки. По решению Гуманитарного штаба, оплачено их пребывание, питание и лечение в санатории «Лазурный» Бердянска.

Всего же Гуманитарный штаб помог с размещением 6223 людям. В частности, на прошлой неделе около 100 вынужденных переселенцев получили возможность временного проживания на базах Группы СКМ - «Солнечный берег» (Урзуф), «Русалочка» (Мелекино), «Солнечный» (Юрьевка). На прошлой неделе Штаб оплатил также 2,5-миллионный долг санатория «Сэнэтатя» в Сергеевке Одесской области, где с июня проживают 400 людей с инвалидностью из Донецкой и Луганской областей. Также Гуманитарный штаб при фонде Рината Ахметова перечислил второй транш базе отдыха «Медик-2» в Сергеевке – за проживание и питание переселенцев в августе. Ранее Гуманитарный штаб оплатил долг базы.

Вынужденные переселенцы продолжают получать и гуманитарную помощь, которая была доставлена 23-24 августа 100 фурами в составе первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова. Городам Донецкой и Луганской области уже передано 121 тыс. продуктовых наборов.

Напоминаем, что в состав первого эшелона общим весом более 2000 тонн входит 200 000 продуктовых наборов. Для жителей освобожденных городов, в которых массово проживают переселенцы, а также для других компактных мест их проживания, передаются гигиенические наборы в количестве 10 000 шт., что покроет потребности на один месяц для семьи из 3-х человек. Также семьи в освобожденных городах и переселенцы с детьми получают детские наборы (детское питание, памперсы) в количестве 5 000 шт.

Продолжает работать единый многоканальный телефон Гуманитарного штаба и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Ежедневно на номер 0 800 50 9001 принимается более 700 звонков. Звонки со всех телефонов бесплатны, а линия работает круглосуточно.

Гуманитарный штаб «Поможем» при Фонде Рината Ахметова работает по четырем направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий; размещение переселенцев; оказание гуманитарной помощи; оказание адресной помощи.

Координационный информационный центр Гуманитарного штаба «Поможем»:

+38 044 502 52 12