В Одессе школьница умерла от осложнений после гриппа

В Одессе ученица 10 класса умерла от осложнений после гриппа. "Девочка неделю не посещала школу, 8 февраля вышла на занятия, считая, что выздоровела, однако вечером у нее резко подскочила температура. Вызванная на помощь "скорая" уже не смогла ее спасти", - сообщила директор гимназии Валентина СЕБОВА.

По словам заведующей эпидемиологическим отделом областной СЭС Людмилы КРАСНИЦКОЙ, "летальных случаев в результате заболевания гриппом в Одессе не было много лет".

Медики судмедэкспертизы отмечают, что "грипп в первую очередь опасен для людей преклонного возраста, у которых поражены внутренние органы, и чуть меньше для детей". Мэрия Одессы и санэпидемстанция ввели с 11 февраля карантин во всех школах и дошкольных учреждениях города.

Волна гриппа уже накрыла Украину. Не работают школы и дошкольные заведения Тернополя, Ивано-Франковска, Львова, Луцка, Ровно, Чернигова, Винницы, Луганской и Днепропетровской областей, поскольку именно среди детей до 14 лет отмечен резкий рост заболеваний. На время карантина ограничено проведение массовых мероприятий для детей.

med2.ru