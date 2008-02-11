В Киеве откроют 12 мини-амбулаторий семейного типа

Это будут пункты первой и бесплатной медицинской помощи. Таким способом в Шевченковском районе хотят разгрузить местные поликлиники.

Чиновники обещают: уже за два года жители смогут без очередей обследоваться, а в случае надобности, получить справку или больничное. Также в амбулаториях люди смогут пройти несложные лечебные процедуры.

Открыть медпункты обещают в каждом микрорайоне. Пока еще руководство Шевченковской администрации освобождает под это помещение. Будущие амбулатории будут исключительно районной собственностью. Тогда как остальные поликлиники в настоящее время подчиняются городу.

5 канал