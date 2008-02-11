В Киеве откроют 12 мини-амбулаторий семейного типа
11:09, 11 февраля 2008Страна
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Хотят разгрузить местные поликлиники
Это будут пункты первой и бесплатной медицинской помощи. Таким способом в Шевченковском районе хотят разгрузить местные поликлиники.
Чиновники обещают: уже за два года жители смогут без очередей обследоваться, а в случае надобности, получить справку или больничное. Также в амбулаториях люди смогут пройти несложные лечебные процедуры.
Открыть медпункты обещают в каждом микрорайоне. Пока еще руководство Шевченковской администрации освобождает под это помещение. Будущие амбулатории будут исключительно районной собственностью. Тогда как остальные поликлиники в настоящее время подчиняются городу.
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