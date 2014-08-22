Почти на всей территории Украины объявили штормовое предупреждение

ГАИ обращает внимание водителей, что Гидрометцентр на сегодня, 22 августа, объявил почти на всей территории Украины штормовое предупреждение.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины.

«По информации Гидрометцентра Украины, 22 августа в западных, северных, большинстве центральных областей, в Одесской и Николаевской областях грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 23 августа в Украине, кроме северных и большинства центральных областей, местами кратковременный дождь, гроза», - отметили в Госавтоинспекции.

В таких погодных условиях ГАИ Украины призывает водителей быть особо внимательными и осторожными за рулем, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, отказаться от рискованных маневрирований.