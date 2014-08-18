Прогноз погоды в Украине на День Независимости

В День Независимости по всей территории Украины будет солнечно и тепло, а в целом лето продлится, как минимум, до конца августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он рассказал, что пик жары в текущем году уже пройден: наивысшие показатели температуры этим летом были зафиксированы 14-15 августа. В частности, в Херсонской, Днепропетровской областях и Крыму местами была зафиксирована температура 40 градусов тепла.

В дальнейшем, утверждает Прокопенко, такой жары уже не будет, но по всей территории Украины все еще будет наблюдаться летняя погода: «В ближайшее время погоду в Украине будет формировать область повышенного атмосферного давления. Возможно прохождение атмосферных фронтов, которые принесут кратковременные грозовые дожди в ряде регионов».

Сегодня в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму к концу дня возможны кратковременные дожди с грозами. На остальной территории - без осадков. Температура воздуха днем 22-27 градусов тепла, в Карпатах прохладнее - 18-23.

19 августа в Украине без осадков, лишь в восточных областях ночью возможны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью 11-16, днем — 24-29. 20 и 21 августа в западных областях ожидаются грозовые дожди. В отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 метров в секунду. Температура ночью 10-15, днем 20 августа - 24-29, а 21-го неожиданное снижение температуры до 20-25 градусов. На остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 12-17, на юге - 16-21, а днем - 28-33 градуса, а на востоке, Приазовье и в Крыму — 25-30 градусов.

22 августа в северных и местами в центральных областях, а также в западных ночью пройдут кратковременные грозы. На остальной территории без осадков.

23 августа по Украине преимущественно без осадков. В западных областях температура ночью 18-14 градусов, днем — 18-23 градуса. На остальной территории ночью 13-19, днем — 21-27.

В Приазовье, восточных областях и Крыму будет немного теплее: ночью 15-20 градусов, днем — 27-31.

Также Прокопенко отметил, что до конца августа сохранится летняя погода с незначительным колебанием температуры воздуха и без существенных осадков.

Говоря о погоде в День Независимости, метеоролог отметил, что в этот день в Украине будет преимущественно без осадков, температура воздуха ночью 10-16, Приазовье и Крыму — 18-20, а днем — 24-30 градусов.

По словам Прокопенко, 1 сентября, по предварительным данным, прогнозируются небольшие кратковременные дожди лишь в западных областях, а на остальной территории без осадков. На западе Украины дневная температура будет составлять 20-25 градусов, на остальной территории Украины — 27-32.