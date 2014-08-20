Украинцы недоедают мяса, рыбы, молочных продуктов и ягод

Объем потребления украинцами молока, мяса, рыбы и ягод в 2013 году был ниже нормы рационального потребления, говорится в ежегодном отчете о состоянии продовольственной безопасности, подготовленном Министерством экономического развития и торговли.

В частности, за прошлый год каждый украинец в среднем съел 56,1 кг мяса и мясопродуктов (при норме в 80 кг), 14,6 кг рыбы и рыбных продуктов (20 кг), 56,3 кг плодов, ягод и винограда (90 кг), а также всего 220,9 кг молочных продуктов (380 кг).

При этом меньше всех мясо ели в Сумской (46,1 кг), Тернопольской (47 кг) и Черновицкой областях (47,4 кг). Наименьший объем потребления рыбы в прошлом году Минэкономразвития зафиксировало в Ивано-Франковской (8,5 кг), Закарпатской (9,2 кг) и Тернопольской (10,7 кг) областях. Больше всех недоедали ягод в Ивано-Франковской (42,3 кг), Ривненской (42,4 кг) и Тернопольской (43,3 кг) областях. Наименьший объем потребления молочных продуктов, по данным министерства, в прошлом году был в Запорожской (190 кг), Одесской (192 кг) и Херсонской (199,6 кг) областях.

Вместе с тем в Минэкономразвития отметили, что несмотря на недостаточность потребления указанных продуктов, ситуация в прошлом году улучшилась по сравнению с 2012 годом. Это обусловлено увеличением производства молока и мяса в Украине, а также ростом импорта рыбы в страну.

Кроме того, в министерстве отметили, что украинцы, как и в предыдущие годы, сверх нормы потребляют хлеб и хлебобулочные продукты, а также картофель, что «является свидетельством несбалансированности питания населения, которое пытается обеспечить собственные энергетические потребности за счет более экономически доступных продуктов».

Украина является одним из крупнейших производителей зерна в мире. В то же время страна зависима от импорта мяса, молока, рыбы, фруктов.