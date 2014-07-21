Специальное питание позволит беременным справиться с утренним недомоганием

Примерно половина беременных женщин страдает от утренней тошноты. По мнению многих специалистов, это связано с гормональной перестройкой организма. Эксперт Жаклин Бэнкс считает, что правильная диета при беременности может полностью избавить от недомогания, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Fox News.

Современные диеты изобилуют продуктами, в которых не хватает витаминов и минералов. Дефицит питательных веществ, таких, как магний и витамин В6, может усугублять дискомфорт и тошноту во время беременности. Исследования показали: увеличение потребления этих питательных веществ способно значительно уменьшить симптомы токсикоза. Чтобы узнать об их дефиците, необходимо сдать анализ крови.

Исследования, проведенные в США, говорят о том, что сниженное потребление магния действительно приводит к ухудшению самочувствия во время беременности. Уровень магния может снижаться из-за обильного потоотделения, длительных периодов стресса и чрезмерного потребления соли, кофе, алкоголя и даже фосфорной кислоты, обнаруженной в соде. К продуктам, богатым магнием, относят миндаль, кешью, шпинат, фасоль, авокадо. Поскольку витамины D, В6, В12 и кальций играют важную роль в усвоении магния, необходимо также контролировать их поступление в организм.

К сожалению, тошнота может продолжаться и после первого триместра. Частый прием пищи маленькими порциями и употребление продуктов, богатых белками и здоровыми жирами, также стабилизирует уровень сахара в крови и предотвращает утреннюю тошноту. Даже небольшой перекус перед сном и сразу после пробуждения поможет справиться с токсикозом.

Американский конгресс акушеров и гинекологов рекомендует бороться с токсикозом 250 миллиграммами имбиря. Его нужно принимать каждое утро и перед сном. Дополнительную защиту дадут продукты, богатые витамином В6 - курица, индейка, говядина, лосось, сладкий картофель, спаржа и брокколи. Необходимо есть много свежих овощей и фруктов. Потребление в пищу костного мозга тоже спасает от тошноты. Он богат кальцием, магнием, желатином и поддерживает уровень влаги в теле, что спасет от растяжек.

Полезные жиры и холестерин также могут быть связаны с токсикозом. Жиры нужны для образования гормонов, а холестерин - чтобы контролировать производство гормонов и выработку желчи, помогающую переваривать жиры. Если в организм не поступает достаточно жиров, то они, в первую очередь, будут использоваться для образования половых гормонов, прогестерона и эстрогена. Если жиры не обрабатываются желчью, появляется тошнота. Следить за уровнем холестерина крайне важно. Его низкое содержание может также привести к рождению младенцев с отклонениями в развитии. Отличными источниками жиров являются яйца, молочные продукты, жирная рыба (например, лосось или сельдь), кокосовое и оливковое масла.