Молоко оказалось полезным при опухолях

Молоко оказалось прекрасным источником противораковых агентов, спасающих от новообразований в желудке. Таково открытие сотрудников Иланьского университета, пишет svit24.net.

Ранее уже было известно, что молочный белок обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Это также хороший иммуномодулятор. Теперь же выяснилось: один из трех ферментов этого белка снижает выживаемость раковых клеток в опухолях желудка. Правда, есть одно «но». Эффект сильно зависит от времени воздействия на раковые клетки и дозировки.

Поскольку в пожилом возрасте риск онкологических заболеваний сильно увеличивается, ученые советуют употреблять молоко на протяжении всей жизни.