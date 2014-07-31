Молоко оказалось полезным при опухолях

10:24, 31 июля 2014
Зарубежные новости
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Ранее уже было известно, что молочный белок обладает противовирусными и антибактериальными свойствами

Фото: УНИАН

Молоко оказалось прекрасным источником противораковых агентов, спасающих от новообразований в желудке. Таково открытие сотрудников Иланьского университета, пишет svit24.net.

Ранее уже было известно, что молочный белок обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. Это также хороший иммуномодулятор. Теперь же выяснилось: один из трех ферментов этого белка снижает выживаемость раковых клеток в опухолях желудка. Правда, есть одно «но». Эффект сильно зависит от времени воздействия на раковые клетки и дозировки.

Поскольку в пожилом возрасте риск онкологических заболеваний сильно увеличивается, ученые советуют употреблять молоко на протяжении всей жизни.

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