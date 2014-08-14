Минздрав обеспокоен решением оккупационных властей Крыма ликвидировать медуниверситет им. Георгиевского

В Министерстве здравоохранения Украины выражают обеспокоенность по поводу решения оккупационных властей в Крыму ликвидировать государственный медицинский университет им. С.Георгиевского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, российская оккупационная власть с согласия местных чиновников приняла решение (распоряжение правительства РФ от 4 августа №1465-р) о ликвидации Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского Минздрава Украины и его превращении, вопреки протестам преподавателей и студентов, в одно из структурных подразделений «Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского».

Как заявляют в Минздраве, такое волюнтаристское решение приведет к разрушению учебного процесса, кафедр, клинических баз и фактической ликвидации известного украинского медицинского вуза с почти 85-летней историей, освященной именами выдающихся отечественных ученых. Крымский государственный медицинский университет является одним из немногих вузов, которые получили международную сертификацию IES (Международная организация по вопросам образования) по высшему рейтинговому уровню АА как «лучший вуз, известный и признанный во всем мире».

«Такие действия оккупационной власти вызывают возмущение и осуждение медицинской общественности и образовательного сообщества Украины, которые настаивают на сохранении статуса Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского и на обеспечении прав и академических свобод его преподавательского и студенческого коллективов, которые были и остаются неотъемлемой частью украинского образовательного и медицинского пространства», - отмечается в сообщении Минздрава.

По данным министерства, более 300 украинских студентов, по их обращениям, уже переведены в другие высшие медицинские учебные заведения материковой Украины (главным образом во Львов, Киев и Запорожье).

Более тысячи иностранных граждан, которые обучаются в университете, собираются выехать из Крыма, поскольку их будущая квалификация может быть не признана в их странах.