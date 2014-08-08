Минздрав предлагает перерегистрировать лекарства один раз, а не каждые 5 лет

Министерство здравоохранения Украины предлагает перерегистрировать лекарственные средства один раз, а не каждые 5 лет.

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

Министр отметил, что согласно действующему закону «О лекарственных средствах» необходимо постоянно получать разрешения, что создает условия для возможных коррупционных проявлений.

Читайте такжеМинздрав снимет ограничения на сертификацию лекарств для армии

«Сейчас каждые пять лет для перерегистрации лекарственных средств нужно собирать полный пакет документов и идти договариваться с чиновниками. В соответствии с разработанным Минздравом законопроектом «О внесении изменений в Закон Украины “О лекарственных средствах” (об обращении лекарственных средств и государственном контроле качества ввезенных на территорию Украины лекарственных средств)», поддержанным правительством на заседании 7 августа 2014 года, лекарственное средство после первой регистрации нужно будет перерегистрировать только один раз – через пять лет», - сказал Мусий.

Со дня государственной перерегистрации лекарства предлагается применять в течение неограниченного срока, подчеркнул он.

Читайте такжеУкраинское фармацевтическое законодательство адаптируют к европейским требованиям

«По истечении срока, в течение которого было разрешено применение лекарственного средства в Украине, его дальнейшее применение возможно при условии перерегистрации. После перерегистрации срок применения в Украине лекарственного средства не ограничивается. Лекарственные средства, выпущенные в обращение во время срока, в течение которого лекарственное средство было разрешено к применению в Украине, могут применяться до истечения их срока годности, определенного производителем и указанного на упаковке», - отмечается в законопроекте.

Как подчеркивают в Минздраве, этот документ отвечает директиве 2001/83/ЕС (статья 24) Европейского парламента. Сегодня процедура регистрации лекарственных средств в Украине гармонизирована с законодательством Европейского Союза, поэтому необходимость проведения перерегистрации теряет смысл.

Кроме того, по словам министра, сама процедура перерегистрации будет ускорена. Мусий выразил надежду, что законопроект будет представлен на рассмотрение парламента как безотлагательный и Верховная Рада Украины его поддержит.