Узнайте группу крови для своей же безопасности

Человеческая кровь имеет сходную структуру, однако несколько различается в деталях. Медики привыкли делить кровь на четыре стандартных группы, с первой по четвертую включительно, а все случаи, которые не вписываются в рамки существующих групп, относить к крайне редкой нулевой группе крови, пишет lady.tochka.net.

Различается также и резус-фактор: у некоторых он положительный, у некоторых – отрицательный. Резус характеризуется наличием или отсутствием дополнительных клеток, по схеме действия сходных с лейкоцитами и антителами. Особенно важно его знать будущим матерям: отрицательный резус-фактор матери может осложнить течение беременности, если у мужа он положителен.

Чем же замечательны группы крови по систематическому делению? Чем выше порядковый номер группы, тем ниже ее донорские качества. К примеру, человеку со второй группой крови подойдет лишь кровь первой и второй групп, а человеку с первой – никакая, кроме первой. Отсюда возникают понятия идеального донора (человек с первой группой крови) и идеального реципиента (человек с четвертой группой крови).

Именно этим и обусловлена важность того, как узнать группу крови своих близких и свою. Если вдруг случится непредвиденная ситуация, когда необходимо будет переливание крови, не нужно будет тратить лишнее время на взятие анализов и лабораторные исследование. Эти минуты могут спасти жизнь тебе или кому-то из твоих близких.

Способы определения группы крови

Наиболее простым способом узнать свою группу крови является вдумчивое изучение своей медицинской карты. Иногда, в детстве, когда у тебя берут анализы крови, медики сразу определяют ее группу и резус. По этой причине можно найти информацию об этом в самом начале своей медицинской книжки.

Группу крови и резус-фактор вносят также в паспорта нового образца. Это более разумная и конструктивная альтернатива татуировке или нашивкам на одежду. Хотя, если в паспорте нет такой графы, то документы не помогут тебе узнать группу крови.

Поможет в этом лишь лабораторный анализ в лаборатории крупной больницы с хорошим оборудованием. Состав и структура крови, соотношение красных и белых кровяных телец к количеству плазмы определяются за считанные минуты. Потратив буквально полчаса и сдав кровь на анализ, ты сможешь узнать группу и резус, не тратя в стрессовых ситуациях лишнее время на подбор группы донорской крови.