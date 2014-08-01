В медучреждения Днепропетровска за сутки поступило 48 раненых бойцов из зоны АТО

В медучреждения Днепропетровска за прошедшие сутки поступило 48 раненых бойцов из зоны АТО, в том числе попавшие в засаду в районе Шахтерска (Донецкая обл.) десантники. Об этом УНИАН сообщили в Днепропетровском военном госпитале.

В частности в госпиталь доставлены 44 раненых, по 2 человека – в городсткую больницу №16 и Днепропетровскую областную клиническую больницу им Мечникова.

По словам главного врача больницы им.Мечникова Сергея Рыженко, поступившие бойцы прооперированы, состояние их тяжелое.

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Рыженко отметил, что раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее СМИ сообщили, что боевики обстреляли в Шахтерске из "Градов" десантников 25-й бригады воинской части А1126. Согласно сообщениям, погиб 21 боец, в том числе и командир 2-го батальона.

Пресс-центр АТО сообщает, что вблизи Шахтерска погибли 10 украинских бойцов.

Как говорится в сообщении, 31 июля к северу от города Шахтерск состоялся бой между военнослужащими сил АТО и террористами. «Наши бойцы попали в засаду. Однако, несмотря на сложность ситуации, они приняли этот вынужденный бой», - отметили в пресс-центре.

«К сожалению, украинские десантники понесли потери. Погибли 10 украинских бойцов», - сообщили в пресс-центре АТО.

Сейчас наши бойцы отведены в тыл. 8 тел уже вывезено из зоны активной фазы АТО. Решаются вопросы относительно транспортировки еще двух погибших героев, говорится в сообщении. При этом отмечается, что «это осложняется тем, что боевики ведут постоянный обстрел места боя, препятствуя эвакуации погибших».

Кроме того, отмечается, что «специалисты сил АТО столкнулись с проблемой идентификации тел погибших. Поскольку боевики одеты в украинскую форму и на них отсутствуют какие-либо знаки отличия».