Абрикосовые маски для ног - вместо пемзы

Пяточки стали шершавыми и на них появляются трещины? Разомни в миске пластиковой вилкой или ножом абрикосы без косточек, добавь 1-2 капли оливкового масла, тщательно перемешай и поставь на 3 минуты на слабый огонь. Нанеси теплую маску на пятки, положи сверху небольшой кусочек полиэтилена и закрепи бинтом. Подержи 20 минут, после чего смой прохладной водой. После этого мякотью лимона смажь, массируя, пятки. В благодарность за такую заботу они станут заметно мягче и нежнее, пишет edinstvennaya.ua.

Секреты ухода

Если ноги устали после рабочего дня, сделай теплую ванночку, во время которой кругообразными движениями проведи массаж щеткой от ступней вверх (5-10 мин).

При чрезмерной потливости ног готовь ванночки из отвара травяной смеси, состоящей из дубовой коры, полыни и зверобоя.

При уходе за ногами не забывай о грамотном педикюре. Если ты делаешь его сама, помни, что ногти на ногах нужно стричь только по прямой линии, ни в коем случае не обрезая углы и не закругляя форму ногтя (это может привести к врастанию его в кожу).

Регулярно пользуйся специальными скрабами для ног. Особенно важна эта отшелушивающая процедура перед эпиляцией: хорошо распарь ножки в душе, нанеси скраб, помассируй и смой теплой водой.