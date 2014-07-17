4 проблемы женщин из-за высоких каблуков

Каблуки – красиво, женственно, сексуально и…вредно для здоровья! Мы расскажем о 4 проблемах женщин, которые постоянно носят обувь на высоких каблуках, пишет /sunny7.ua.

40% женщин предпочитают носить высокие каблуки каждый день. Безусловно, если женщина идет в платье и на шпильке, ее сложно не заметить. Но, всем известно, что красота требует жертв.

Напряжение на ноги

Когда мы носим высокий каблук, наши ноги находятся в постоянном напряжении. Как правило, при ходьбе пальцы постоянно поджимаются и мы делаем небольшое усилие, чтобы сделать следующий шаг. При этом еще следим и за красотой походки: ровная осанка, плечи, а голова смотрит вперед. Самые частые проблемы женщин, которые носят высокий каблук, – развитие остеоартроза колена и дегенерационные изменения суставов. Также, если у вас варикоз, высокий каблук только ухудшит протекание этого заболевания.

Видео: как делать массаж ног

Натоптыши

Проблема высоких каблуков в том, что они меняют точку опоры и весь вес перемещается на носок. В итоге женщины сталкиваются с такой неприятной проблемой, как натоптыши. С некоторыми из них легко справиться мастер по педикюру, а вот с остальными придется смириться. Часто из-за узкой обуви страдают мизинец и большой палец. Кожа уплотняется и уже ничем не помочь.

Страдает позвоночник

Согласитесь, если провести весь день на каблуках, к вечеру мы почувствуем боль в спине. Дело в том, что высокий каблук влияет на напряжение позвоночника, так как при ходьбе мы делаем очень много усилий.

Вывихи и переломы

Не стоит удивляться, но одной их самых частых причин вывихов и переломов является высокий каблук. Достаточно на пути попасться небольшому камешку, нога станет не ровно и мы уже потянули мышцы. Самые опасные в этом смысле ступеньки. Если каблук высокий, очень легко спотыкнуться, зацепиться, и упасть.

Как избежать проблем из-за ношения высокого каблука?

1. Нет особой необходимости носить высокий каблук 7 раз в неделю, иногда можно обуть балетки и пробежаться на работу в удобной обуви. Если же для вас это неприемлемо, каждый час необходимо давать 15 минут своим ногам, чтобы они отдохнули и снимать обувь. Это сделать легко, особенно, если вы работаете в офисе: сидя за компьютером, скиньте обувь.

2. Если отказываться от высокого каблука вы не собираетесь, делайте в течение дня небольшую зарядку: снимайте туфли и делайте вращени6е стопой в одну сторону, потом в другую, затем к себе и от себя.

3. Если у вас постоянные встречи и нужно быть на высоте, берите с собой сменную обувь. Например, на работу едите на низком ходу, а перед встречей обуваете высокий каблук.

4. После работы помогите восстановиться своим ногам с помощью массажа, теплой ванночки либо просто полежите в течение 20 минут, подняв ноги на подушку.

5. Если у вас есть возможность дома ходить босиком, начните придерживаться этого правила, так как ноги будут полноценно отдыхать.

И помните, наша красота начинается со здоровья всего организма, когда у нас ничего не болит, мы чувствует себя отлично!