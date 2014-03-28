Как сделать кожу ног мягкой и нежной

Весной кожа часто становится более сухой. И первыми страдают ноги, и в частности стопы. Они постоянно закрыты одеждой и обувью, не «дышат», не получают солнечных лучей. Но есть и хорошие новости: все, что нужно для наших стоп, - порой есть у нас под рукой, пишет Сегодня.

Способ номер один: Глицерин и розовая вода.

Эта простая смесь эффективна для лечения сухих пяток. Глицерин смягчает кожу, а розовая вода обогащает витаминами А, С, D и Е, обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Нанесите смесь из глицерина и розовой воды на пятки перед сном, и наденьте сверху носки, чтобы средство «работало» дольше.

Способ номер два: Лимоны.

Лимоны помогают удалить грубую кожу, стоит просто смазывать сухие пятки тампоном, смоченным в чистом лимонном соке. Другой рецепт: добавить лимонный сок в ванночку с теплой водой и замочить в этой воде стопы на 15 минут. Дополнить процедуру можно пилингом с помощью пемзы и массажем сухим полотенцем.

Способ номер три: Рисовая мука.

Хороший прием отшелушивания сухих участков кожи. Для скраба понадобятся: мед, яблочный уксус и рисовая мука. Подержите стопы в теплой воде в течение 10 минут, а затем нанесите на пятки получившуюся густую пасту. Помассируйте стопы и смойте теплой водой.

Способ номер четыре: Бананы.

Сделайте пюре из одного спелого банана, нанесите массу на пятки и оставьте на 15 минут. Затем смойте теплой водой. А после этого замочите стопы в холодной воде на 2 минуты. Этот прием можно использовать каждый день, и уже через несколько недель вы избавитесь от трещин на пятках и сухой кожи.

Способ номер пять: Мёд.

Антибактериальные свойства меда широко известны, и для трещин на пятках мед эффективен. Смешайте 3 столовые ложки меда с теплой водой и замочите в этой ванночке ноги на 20 минут.