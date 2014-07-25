В Донецкой области за сутки в ходе боевых действий погибло 14 и ранены 13 человек
16:11, 25 июля 2014Страна
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Сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации
Фото: УНИАН
В Донецкой области за сутки в ходе боевых действий погибло 14 и ранены 13 человек.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, уточнив, что такие данные в ОГА предоставлены по состоянию на 12.00 пятницы, 25 июля.
По данным департамента, в морги области было доставлено 14 тел, за помощью в медучреждения обратились 13 раненых.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области продолжается антитеррористическая операция против пророссийских боевиков.
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