Лекарства и средства индивидуальной защиты для нужд АТО освободили от налогообложения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Таможенный и Налоговый кодексы Украины относительно освобождения от обложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость средств индивидуальной защиты и лекарственных средствдля нужд антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности без обложения НДС и ввозной пошлиной теперь в Украину могут ввозиться каски, бронежилеты, изготовленные в соответствии с военными стандартами или техническими условиями, а также материалы (нити, ткани), необходимые для их изготовления.

Так же от налогообложения и обложения пошлиной освобождаются лекарственные и медицинские средства, которые предназначены для использования учреждениями здравоохранения и участниками АТО для оказания медицинской помощи физическим лицам, подвергшимся ранению, контузии или иной травме.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.