Кабмин возлагает персональную ответственность за срыв закупок вакцин на Мусия

Кабинет министров Украины официально заявляет, что министр здравоохранения Украины Олег Мусий несет персональную ответственность за срыв программы закупок лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения.

Об этом говорится в правительственном сообщении, переданном УНИАН Департаментом информации и коммуникации с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, правительство Украины обратилось в Генеральную прокуратуру, дало поручение Министерству внутренних дел и Национальному агентству по вопросам госслужбы Украины проверить причины непроведения в определенные законом сроки соответствующих тендерных закупок.

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Как подчеркивается, премьер-министр Украины неоднократно поручал министру здравоохранения организовать и провести тендерные закупки лекарственных средств, медицинских иммунологических препаратов (вакцин), изделий медицинского назначения. Однако при наличии необходимого бюджетного финансирования эти процедуры не проведены министерством, возглавляемым Олегом Мусием.