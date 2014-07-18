Состоялось заседание рабочей группы по вопросам контроля качества лекарственных средств

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по лекарственным средствам, на днях состоялось третье заседание рабочей группы по вопросам контроля качества лекарственных средств при участии представителей Министерства здравоохранения Украины, ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины», общественных организаций и представителей производителей и дистрибьюторов.

Рабочая группа обсудила проект приказа Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за качеством медицинских иммунобиологических препаратов».

По результатам обсуждения решено доработать указанный проект приказа и, после его согласования на очередном заседании рабочей группы, представить для размещения на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, по результатам предыдущих заседаний рабочей группы Гослекслужба Украины направила в Министерство охраны здоровья Украины на проработку и согласование следующие проекты нормативно-правовых актов:

- проект постановления КМУ «О внесении изменений в Порядок осуществления государственного контроля качества лекарственных средств, ввозимых в Украину, относительно активных фармацевтических ингредиентов и продукции «in bulk»;

- проект приказа МЗ Украины «О внесении изменений к Инструкции о порядке контроля качества лекарственных средств во время оптовой и розничной торговли»;

- проект приказа МЗ Украины «О внесении изменения в Порядок установления запрета (временного запрета) и возобновления обращения лекарственных средств на территории Украины».

Дополнительно информируем, что очередное заседание рабочей группы по вопросам контроля качества лекарственных средств состоится 22 июля 2014 года в 10:30 часов в помещении Гослекслужбы Украины.