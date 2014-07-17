Минздрав намерен закупить некоторые лекарства без тендеров

Министерство здравоохранения Украины намерено закупить некоторые лекарства по упрощенной процедуре, без проведения тендеров.

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

В частности, он отметил, что министерством были объявлены все тендеры, однако после раскрытия предложений выяснилось, что предложенные цены на лекарства значительно превышают прошлогодние.

«На сегодняшний день Минздравом Украины объявлены все 40 тендеров. Почти по половине тендеров проведена процедура раскрытия, и мы увидели первые предложения и цены. К величайшему сожалению, из открытых тендеров мы можем акцептовать и подписать контракты только по двум тендерам. По другим, из-за роста курса доллара и введения 7% НДС, цены значительно превышают прошлогодние. Поэтому мы вынуждены переголосовывать эти тендеры», - сказал министр здравоохранения.

Мусий сообщил, что по семи программам остатки лекарств с предыдущего года являются критическими (на 1-3 месяца).

«Минздрав обратился в Кабмин с тем, чтобы правительство упростило процедуру закупок по этим направлениям и мы могли не пересматривать тендеры, а цены рассчитывать с учетом инфляции и девальвации гривни. По тем направлениям, где лекарства нужны безотлагательно, мы попытаемся провести закупки путем переговоров с участниками, не выходя на тендер. Такая возможность предусмотрена законодательством. Эта процедура продолжается около 10 дней и мы попытаемся ее начать со следующей недели. Иначе, если идти путем тендерной процедуры, закупка может затянуться еще на 3-4 месяца. Мы ждать не будем и, как ответственная власть, вынуждены пойти таким путем для того, чтобы не было паузы в обеспечении людей лекарствами», - пояснил Мусий.

По словам министра, эти переговоры будут проходить открыто, прозрачно, публично: кроме чиновников Минздрава, в них будут принимать участие представители общественности.